« Je me cache derrière mes poèmes parce qu’ils sont plus forts que moi », écrit Cécile Coulon dans Noir Volcan, que Le Castor astral réédite aujourd’hui en même temps qu’il publie son dernier recueil En l’absence du capitaine. Et c’est vrai que la poésie, c’est puissant, parce qu’elle ouvre la porte. À quoi ? À tout ! Précipitez-vous en page 2 de ce supplément, consacré aux dernières éditions de poésie. Une page riche. Parce que, comme dit encore de la poésie la magnifique Cécile Coulon : « C’est le seul endroit, avec la salle de bowling et les plaines céréalières, le seul endroit vivant. »