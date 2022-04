La fièvre amoureuse d’Alain Duault

A 73 ans, Alain Duault signe un recueil au titre ronsardien, Car la douceur de vivre est pér issable. Son carpe diem à lui, il le décline à des muses féminines, dans de courts croquis de nus ou des portraits tremblants de fièvre amoureuse. En le lisant, on croirait voir un peintre à son chevalet, travaillant couleurs, vibrations et sentiments charnels. On est ébloui par la force du langage et la grande simplicité des images. Ainsi, d’une femme au regard bleu, qui « sentait le lilas, avec une peau de poudre, des lèvres épuisantes, une voix d’alouette accrochée aux nuages », il dit :