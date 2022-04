Carta Academica: pourquoi un portefeuille numérique européen à marche forcée?

Par Mark Hunyadi (professeur de philosophie UCLouvain) en collaboration avec Claire Levallois-Barth (enseignante-chercheuse en droit), Ivan Meseguer (affaires européennes), Maryline Laurent (professeure en sciences informatiques) et Patrick Waelbroeck (professeur d’économie), membres de la Chaire Valeurs et Politiques des Informations personnelles de l’Institut Mines-Télécom, pour Carta Academica

Pendant que l’Europe et le monde, encore en rémission du covid, ont les yeux tournés vers l’Ukraine, les institutions de l’Union européenne restent très actives sur un autre front : celui du portefeuille d’identité numérique ou eIDAS Wallet, un dispositif aux conséquences majeures sur nos futurs modes de vie. Qu’on en juge plutôt : il s’agit de doter, d’ici 2030, au moins 80 % des citoyens européens d’un portefeuille rassemblant dans leur smartphone l’ensemble de leurs identités numériques, leurs données personnelles et autres justificatifs. Le but : permettre à chacun de s’identifier dans des contextes très divers : payement en ligne, preuve des diplômes acquis, parcours de santé, et ce, d’une manière à chaque fois « contrôlée » par l’utilisateur.