Prenez le virage de la transition économique avec hub.brussels

À Bruxelles, comme ailleurs sur la planète, les défis environnementaux et socio-économiques sont sur la table des urgences. Raison pour laquelle la Région s’est dotée d’une stratégie de transition économique ambitieuse : de la neutralité carbone en 2050 à la relocalisation de l’activité économique, en passant entre autres par la réduction des inégalités. Un véritable changement de paradigme… « La finalité de l’économie ne peut plus être exclusivement centrée sur la recherche du profit, elle doit aussi avoir un impact positif sur le bien-être des êtres humains et de la planète », explique Isabelle Grippa, CEO de l’agence régionale hub.brussels, qui accompagne plus de 5000 entreprises bruxelloises « au quotidien ».

La transition, c’est… maintenant

Changer de modèle de société, voilà le cap. Une ambition qui ne repose pas seulement sur l’urgence climatique. « Ce nouveau paradigme n’exclut pas la rentabilité des entreprises, bien au contraire ! », affirme-t-elle, consciente du rôle à jouer par les entreprises. « Ils sont un levier accélérateur et nombre d’entrepreneurs bruxellois prouvent que des business modèles plus vertueux sont possibles. » En effet, 28 % des entreprises de la capitale sont déjà « exemplaires » ou engagées dans la transition économique : de la plus grande ferme aquaponique d’Europe aux filières durables et régénératrices de la construction, en passant par le succès de CitizenLab, une plateforme de participation citoyenne. « En filigrane, ce virage sociétal répond aussi à une quête de sens, éprouvée par nombre d’entre nous. »

Tout le monde « à bord »

Le rôle de guide de hub.brussels n’est pas neuf, mais sa mission va être davantage renforcée… « Notre objectif reste le même : un accompagnement de première ligne de toutes les entreprises bruxelloises, afin de les aider dans leur processus de transition, sans en laisser aucune sur le bord du chemin. Voilà pourquoi nos outils, services et équipes, mais aussi le volet sensibilisation et information via le 1819, vont être renforcés et enrichis », poursuit Isabelle Grippa. Sans oublier, l’action des incubateurs et accélérateurs, comme Kokotte, greenlab ou MedTech, pour soutenir le développement des start-up à impact.

Bruxelles, fenêtre sur le monde

Capitale de l’Europe, région cosmopolite et mosaïque multiculturelle, Bruxelles est synonyme d’ouverture sur le monde… et compte bien le rester ! « Nous sommes reconnus pour notre identité en matière d’innovation sociale et environnementale, un atout sur lequel nous devons capitaliser. La transition économique est tout, sauf un repli sur soir », poursuit la CEO. Des visées internationales, pour inspirer et s’inspirer, qui reposent également sur le rôle des clusters régionaux dans six secteurs porteurs. Cap sur la transition économique avec hub.brussels, une direction plus vertueuse,

Vous voulez découvrir les entreprises « exemplaires » de la Région ? Rendez-vous le 23 juin prochain pour les hub.awards.