Mauricio Pochettino et Kylian Mbappé toujours au PSG la saison prochaine? «100% de chance» (vidéo)

Jeudi en conférence de presse, Pochettino a estimé à « 100 % » les chances qu’il reste à Paris. Et il va plus loin : il donne le même pourcentage de chance pour la prolongation de Kylian Mbappé dans la capitale française !

Maintenant que le PSG est officiellement champion de France et n’est en course dans aucune autre compétition, la direction peut entièrement se concentrer sur son mercato estival… à commencer par son entraîneur. Mauricio Pochettino est en effet donné partant cet été, malgré un contrat portant jusqu’en 2023. Sauf que l’Argentin ne voit pas la situation de la même façon.

L’Argentin aurait-il reçu, dans un cas comme dans l’autre, des garanties de la part de la direction parisienne ? « Il n’y a pas eu de discussion concrète, au-delà de ce qui est normal ou des plans déjà établis », a précisé Pochettino sur sa situation personnelle. « Nous avons une relation naturelle. On discute de différents thèmes, qui varient en fonction des circonstances. Mais la communication est bonne. On continue à travailler, comme toujours. On ne prend pas seulement en compte le présent, mais on pense aussi au futur. »