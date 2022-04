Prix de l’énergie: le gaz en baisse alors que le pétrole devient plus cher

Le prix du gaz européen a baissé vendredi, pour la deuxième journée consécutive. De plus en plus de compagnies gazières européennes seraient disposées à ouvrir un compte auprès de Gazprombank, qui convertit le paiement en euros en roubles. Mercredi, l’inquiétude persistait après que la Russie a coupé le gaz à la Pologne et à la Bulgarie, mais les craintes que d’autres pays subissent le même sort se sont apaisées. La baisse des prix est également liée à la baisse attendue de la demande, en raison de la fin de l’hiver.

Le prix du gaz sur le marché à terme néerlandais – la référence pour le reste de l’Europe – a baissé de 2,9 % pour atteindre 97 dollars par mégawattheure vendredi matin. Jeudi, le prix avait déjà chuté de 7,2 %. Fin mars, le prix du gaz a brièvement culminé à plus de 200 dollars.