Une surprise émouvante: Theate et ses équipiers de Bologne rendent visite à leur entraîneur Sinisa Mihajlovic, hospitalisé (vidéo)

Bologne a réalisé une belle performance mercredi soir en s’imposant 2-1 face à l’Inter, candidat au titre en Serie A. Et ce succès, Arthur Theate et ses équipiers ont voulu le partager avec leur entraîneur Sinisa Mihajlovic, lui qui est actuellement hospitalisé afin de traiter sa leucémie.

Au lendemain de cette victoire, l’équipe de Bologne s’est rendue au pied de l’hôpital où se trouve Mihajlovic. L’entraîneur fait alors une apparition à la fenêtre, acclamé par ses troupes. Des plaisanteries, des chants, de l’affection et des larmes : un magnifique et émouvant moment partagé entre un coach et son équipe, engagés dans un combat commun contre la maladie.