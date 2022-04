Macron, Depp, Pécresse... Les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Emmanuel Macron

On est bien content pour lui, et pour nous : Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen. Les démocrates s’en réjouissent, forcément. Mais le (pas si) nouveau président français n’est pas au bout de ses peines : s’il veut tenir ses promesses, il doit encore réformer la France en profondeur, moderniser la gouvernance politique, rassembler et rendre le moral (et du pouvoir d’achat) aux citoyens. Entre autres. Bien du plaisir, Manu.

Romain Bardet