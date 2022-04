Brussels Airport lance une vaste campagne de recrutement

Aviato, le centre pour l’emploi de l’aéroport de Bruxelles-National, lance en mai une nouvelle campagne de recrutement afin de pourvoir plus de mille emplois. Il y a actuellement plus de 1.200 postes vacants à l’aéroport de Bruxelles.

Surtout avec les vacances d’été qui s’annoncent chargées et la reprise du trafic. Aviato recherche de nouveaux candidats pour les sociétés aéroportuaires. « Les demandeurs d’emploi, les étudiants, les nouveaux arrivants et toute personne à la recherche d’un nouveau défi sont les bienvenus », déclare M. Feist. « Il y en a pour tous les goûts et il y a aussi des possibilités d’avancement. »