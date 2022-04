Prise d’otages, détournement de navires… des exercices de grande ampleur menés par des unités spéciales de différents pays en Belgique (photos)

Des exercices de grande ampleur ont été menés en Belgique. Comme l’explique la police fédérale, des interventions de crise ont été simulées cette semaine par des unités spéciales de différents pays

Des équipes d’unités spéciales d’Allemagne, de Suède, de Norvège et d’Italie ont pris part à cet événement « unique en son genre ». D’autres intervenants de Finlande, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis ont été aussi mobilisés en qualité d’observateurs et d’experts, explique la police.