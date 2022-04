Europa League: deux commentateurs allemands agressés en tribune en plein West Ham – Francfort

Deux commentateurs de la radio allemande ont été agressés en tribune de presse jeudi soir en plein match d’Europa League entre West Ham et l’Eintracht Francfort. C’est ce que rapportent le Bild et The Guardian ce vendredi.

Dans les travées du London Stadium, Tim Brockmeier et Philipp Hofmeister ont témoigné de l’incident alors qu’ils étaient à l’antenne. Les faits se sont déroulés en premières mi-temps, peu après l’égalisation des Hammers. Le casque de l’un des deux commentateurs aurait alors été arraché et jeté au sol. À la mi-temps, les deux commentateurs ont pu changer de place pour éviter de nouveaux débordements. « Vous avez constamment le sentiment que quelque chose pourrait venir de derrière, un coup de poing ou autre », a déclaré l’un d’eux à l’antenne. « Mes rêves de football anglais ont été brisés. »