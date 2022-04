Une ville allemande autorise les seins nus dans ses piscines pour plus d’égalité entre les sexes

La ville allemande de Göttingen va devenir la première dans le pays à autoriser la pratique des seins nus dans ses piscines, une mesure destinée à plus d’égalité entre les sexes. Cette mesure sera limitée aux week-ends et doit entrer en vigueur à partir du 1er mai et jusqu’à fin août, a-t-on appris jeudi après de la municipalité. Avec cette décision, la ville devient précurseur dans le pays concernant le débat sur l’égalité de traitement entre les sexes à pouvoir montrer son torse nu dans des établissements de loisirs aquatiques, comme les piscines.

En Allemagne, la plupart des saunas sont déjà mixtes et obligent leurs clients à être nus pour des raisons d’hygiène. Cette décision a été motivée à la suite d’un incident survenu l’automne dernier dans l’une des piscines de la ville. Un agent avait demandé à un baigneur, qu’il considérait comme une femme, de se recouvrir le torse. Mais cette personne avait refusé car elle s’identifiait comme étant de genre masculin puis s’était vue interdite d’accès à l’établissement.