Le «Grand Nettoyage» de la Wallonie revient du 5 au 8 mai

La 8e édition du «Grand Nettoyage» réunira 88.490 personnes du 5 au 8 mai à travers toute la Wallonie pour ramasser les déchets jetés inélégamment dans la nature et sur le bord des routes, annonce vendredi l’ASBL Be WaPP, qui organise l’événement. En plus de participer à l’amélioration du bien-être environnemental, cette action est également l’occasion de recréer des contacts sociaux après deux ans de confinement.

Pour cette édition, les citoyens, écoles, associations, entreprises et administrations publiques participants uniront à nouveau leurs forces avec les Contrats de Rivière locaux pour ramasser des déchets aux abords des cours d’eau dont les rives portent encore les stigmates des inondations de juillet 2021. Certaines équipes se consacreront donc uniquement à cette tâche.