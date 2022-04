Coronavirus: voici quelles sont les dernières tendances

Jeudi, 2.742 personnes testées positives au covid-19 se trouvaient à l’hôpital (-18 % en une semaine), dont 146 en soins intensifs (-5 %) ; 48 patients nécessitaient une assistance respiratoire et trois une ECMO (oxygénation par membrane extra-corporelle). Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a diminué de 524, dont huit lits occupés en soins intensifs de moins.

Le taux d’occupation des lits de soins intensifs par des patients covid-19 est de 7 % au niveau de la Belgique. Ce taux est le plus élevé dans les provinces de Limbourg (10 %) et Brabant flamand (10 %) et le moins élevé en provinces de Namur (4 %) et de Luxembourg (5 %).

Entre le 19 et le 25 avril, 6.507 cas confirmés de covid-19 ont été enregistrés (+7 %) en moyenne par jour, soit 45.550 nouveaux cas dont 29.700 (65 %) en Flandre, 12.460 (27 %) en Wallonie et 2.975 (7 %) à Bruxelles. Cette augmentation pourrait, en partie, être liée à un sous-rapportage du nombre de cas lors du long week-end de Pâques qui se situait dans la période précédente.

« Une tendance à la baisse »

« Le covid-19 et la grippe continuent de montrer une tendance à la baisse. Le nombre d’hospitalisations et de décès dus au Covid-19 continue de diminuer, entraînant un déchargement progressif du système de santé », souligne Steven Van Gucht. « Cependant, des tests sur les eaux usées montrent qu’il existe encore de très nombreuses infections par le virus corona. Une certaine prudence pour les personnes dont la santé est fragile reste utile », avertit le virologue.

Au cours de la période du 19 avril 2022 au 25 avril 2022, une moyenne de 41.000 tests par jour ont été réalisés, avec un taux moyen de positivité de 30,9 %. Le sous-variant BA.2 d’Omicron représente désormais plus de 96 % des cas de Ccvid-19 séquencés en Belgique, pour plus de 3 % pour le variant Omicron.

Entre le 22 et les 28 avril, le taux de reproduction (Rt), qui mesure le degré de contagiosité du virus, était estimé à 0,87. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à diminuer. Le taux de reproduction basé sur le nombre de cas diagnostiqués s’élève quant à lui à 1,031. Du 19 avril au 25 avril, 17,9 personnes sont décédées en moyenne chaque jour (-22 %). Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital. En semaine 14 (du 4 au 11 avril), il y a eu trois jours de surmortalité statistiquement significative, touchant principalement les personnes de plus de 84 ans.