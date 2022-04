Accord historique sur les numéros Inami: 250 étudiants médecins en plus en 2028

D’un côté, il y aura un numéro Inami pour tous ceux qui sont en cours d’étude et la garantie d’une offre médicale suffisante en regard des besoins réels. De l’autre, on verra naître un concours d’entrée en bonne et due forme. Voici les principaux éléments de l’accord enterrant la hache de guerre entre francophones et Flamands dans le dossier des numéros Inami des étudiants en médecine.