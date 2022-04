Cybersécurité: un centre de défense bientôt au cœur des Ardennes

Forte de l’expérience acquise dans la sécurisation des données des satellites, la société belge Rhea va investir 20 millions à Transinne dans la construction d’un centre de cybersécurité. Et ce non loin du futur centre de référence en cybersécurité de l’ESA à Redu.

C’est l’un des plus grands investissements dans la cybersécurité en Belgique. Ce vendredi, le groupe belge Rhea a annoncé la construction, pour 20 millions d’euros, d’un Centre d’excellence en cybersécurité à Transinne (province du Luxembourg), dans le parc d’activités Galaxia dédié aux applications et innovations spatiales. Le centre fournira une gamme complète de services de cybersécurité et une cyber-protection 24/24 continue aux organisations de tous les secteurs, y compris les gouvernements, les institutions, la Défense et les entités commerciales.