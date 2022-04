Hockey: une décision «injuste et humiliante» pour le Léopold

Le Léopold, condamné ce jeudi soir suite à la décision du Comité de Contrôle de l’Association Royale Belge de Hockey (ARBH), a réagi officiellement ce midi via un communiqué signé par Philippe Verdussen, le Président de la SA Royal Léopold Club. Un courrier de deux pages dans lequel les Bruxellois regrettent d’abord la lourdeur et l’injustice de la peine. « (…) Le Comité de Contrôle a de plus dérogé à la règle de principe de l’effet suspensif de l’appel et imposé un caractère exécutoire qui est l’exception de cette règle. (…) Cette décision est considérée comme une profonde injustice et une humiliation par l’ensemble des joueuses, joueurs, entraîneurs, staff, dirigeants, membres et nombreux sympathisants de notre club, qui, par leur appartenance au Léopold, adhèrent aux valeurs, principes et éthique qui prévalent au sein de notre club. Ils sont tous choqués et meurtris par les accusations retenues au terme d’une instruction et d’une procédure disciplinaire ayant bafoué les plus élémentaires principes de droits de la défense et d’une bonne administration de la justice sportive. »

Reconnu coupable d’infraction à l’article 8 dans l’affaire Monja, le Léopold perd les 17 points conquis avec l’international argentin sur le terrain et il dégringole à la 10e place. Il devra donc disputer les barrages contre Malines ou Namur pour rester en Division d’honneur. Son équipe dames file, elle, directement en Division 1. Des décisions inacceptables pour le Léopold qui confirme également son intention d’interjeter appel sans, toutefois, perturber la bonne organisation des playoffs qui débutent, ce week-end, avec les demi-finales. « Bien que disposant de voies de recours légales au civil pour agir en extrême urgence en vue d’obtenir la suspension des effets de cette décision et convaincus de leur bon droit à cet égard, les dirigeants et administrateurs du Léopold ont néanmoins estimé que l’intérêt général du hockey belge devait prévaloir, si bien que notre club a décidé de s’incliner provisoirement. Le Léopold entend agir ainsi pour le bien du sport, dans le respect du bon déroulement du championnat et dans l’esprit des valeurs que le Léopold veut croire propres au hockey, même s’il doit constater qu’il n’en va pas nécessairement de même pour tous les acteurs impliqués dans cette regrettable affaire qui a malheureusement fait apparaître un climat de suspicion et de délation en totale contradiction avec les valeurs de fair-play si caractéristiques au hockey. »