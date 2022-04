Céline Dion reporte ses dates européennes: «Je suis tellement désolée» (vidéo)

Céline Dion a annoncé devoir reporter les dates de sa tournée européenne dans un communiqué. « Céline Dion se remet actuellement d’un récent problème de santé et est contrainte de reporter ses dates européennes du “Courage World Tour” de 2022 à 2023, y compris les concerts prévus le 3, 4 & 6 septembre 2022 qui auront désormais lieu le 17, 18 & 20 septembre 2023 respectivement. Céline avait terminé les 52 premiers spectacles de la tournée avant l’apparition de la pandémie en mars 2020, mais elle a récemment été traitée pour des spasmes musculaires sévères et persistants qui l’empêchent de se produire, et son rétablissement prend plus de temps qu’elle ne l’espérait. »

La chanteuse a tenu à s’adresser à ses fans via Instagram : « Je suis tellement désolée, attristée, d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. Cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et malheureusement d’en annuler certains autres. »