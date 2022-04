Quels sont les bons livres à venir?

Elles sont jeunes, elles ont la niaque, et déjà un œil sur les présentoirs des deux ou trois années qui viennent. « Le “#metoo” se tasse un petit peu » à l’international, constate Amélie Pasquet, responsable éditoriale du domaine étranger chez Pocket, « mais de grosses tendances féministes continuent à s’installer, notamment avec des romans historiques qui revisitent l’histoire, avec un point de vue féminin/féministe. En policier, toujours beaucoup de polars psychologiques, c’est une veine qui s’est installée et qui ne change pas du jour au lendemain. Il y a eu quelques variations avec le thriller domestique, presque un sous-genre du suspens psychologique. On a aussi des thrillers ésotériques. Et puis de la poésie, ce qui est assez étonnant : par exemple, Rupi Kaur, poétesse américaine d’origine pakistanaise. On l’a reprise depuis quelque temps chez Pocket et on continue à l’appuyer. » Amélie note également « un vrai phénomène Tik Tok », avec lequel l’édition devra compter.