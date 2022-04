Vincent Kompany sur la rumeur Burnley: «Après l’Union, je n’ai pas la prétention d’être un coach suivi par d’autres clubs»

Ce vendredi matin, The Telegraph annonçait que Vincent Kompany était sur la short-list des décideurs de Burnley pour le poste d’entraîneur principal. La question allait forcément tomber au cours de sa conférence de presse deux jours avant la venue de Bruges. « Finalement, les rumeurs arrivent », indique le principal intéressé avec le sourire. « Après le match à l’Union, je n’ai pas la prétention d’être un coach dans le viseur de nombreux clubs. Mais je m’attends à ce genre de choses arrive. Le monde du football fonctionne comme cela. Pure coïncidence, j’étais justement en Angleterre la semaine dernière pour recevoir un prix. Pour lever un coin du voile sur les coulisses : cela fait deux ans que je suis coach à Anderlecht et il y a eu des propositions à gauche et à droite. Je ne m’en occupe pas. Si Anderlecht est content, j’ai envie de poursuivre mon contrat. La seule chose qui me préoccupe, c’est le match contre Bruges. »

Une rencontre où une réaction est attendue après la défaite à l’Union Saint-Gilloise. « Comme toujours, on jouera ce match pour le gagner », assure Kompany. « Face à l’Union, on n’était pas au niveau des Playoffs 1. J’ai été très clair durant la semaine avec mes joueurs. Ils doivent réagir dimanche. C’est sur le terrain qu’il faut parler. »

Ce sera sans Ashimeru, Debast et Delcroix. Concernant Verschaeren et Gomez, Vincent Kompany s’est montré énigmatique. « C’est une course contre-la-montre », avance-t-il. « Je ne peux pas donner de nouvelles officielles car rien n’est sûr. Et même si c’était le cas, comme les autres clubs des Playoffs 1, je ne les donnerais pas. »