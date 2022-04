Proche-Orient: Israël va rendre plus difficile l’entrée en Cisjordanie

Indignation en Palestine : les détenteurs de passeports étrangers souhaitant se rendre en Cisjordanie occupée et y résider vont voir leurs conditions d’entrée rendues plus compliquées. Cela concerne surtout les Palestiniens de la diaspora.

Depuis quelques années, la qualification d’« apartheid » pour désigner la situation qui prévaut entre les occupants israéliens et les occupés palestiniens a pris du galon grâce aux rapports fouillés émanant des Nations unies, de Human Rights Watch, d’Amnesty International et de l’ONG israélienne B’Tselem. Mais Israël, qui pourtant proteste énergiquement contre cette qualification infamante, fournit lui-même des arguments neufs à ses contempteurs. En atteste une nouvelle réglementation qui concerne l’entrée et la résidence des étrangers en Cisjordanie occupée.