Les Ligues européennes opposées à la réforme de la Ligue des champions

L’organisme qui réunit les ligues européennes de football a critiqué les projets de réforme de l’UEFA, concernant la Ligue des champions à partir de la saison 2024-25. La proposition de l’augmentation du nombre de rencontres et la suggestion d’accorder deux places à des équipes en fonction de leurs résultats historiques en particulier ne font pas l’unanimité.

L’UEFA a déclaré que la Ligue des champions devrait passer de 32 à 36 équipes à partir de la saison 2024-25 et être disputée dans un format de championnat plutôt que de groupes, avec un total 100 matches.

« Une telle augmentation nuira à la grande majorité des clubs et n’aidera que quelques-uns d’entre eux », a déclaré Thomsen.

En outre, seuls les « critères sportifs » actuels devraient garantir l’accès à la compétition d’élite, et non les performances antérieures. « C’est le cœur et l’âme du football », a déclaré Claus Thomsen. « C’est pourquoi les fans sont passionnés par le football chaque week-end ».