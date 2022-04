«L’opération militaire spéciale» en Ukraine provoque une fuite des cerveaux russes

Depuis le début de l’offensive militaire du Kremlin, informaticiens et autres professionnels ont fui vers la Turquie, l’Ouzbékistan, Dubaï ou l’Europe. Un choix politique et une décision de carrière.

Ils n’avaient jamais envisagé de quitter la Russie. Mais à Moscou, la vie professionnelle comme personnelle d’Alexandre, Katia, Piotr et Anton a plongé dans l’incertitude depuis que, selon la litote officielle, le Kremlin a lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine. Avocat ou informaticien, expert en communication ou analyste financier, la quarantaine dynamique et les idées bien en place, ils ne manifestaient pas contre Vladimir Poutine. Mais, portraits types de la Russie libérale aux antipodes de celle du président, ces cadres n’en pensaient pas moins. En près d’un quart de siècle de régime autoritaire, ils s’étaient habitués à zigzaguer entre restrictions politiques et libertés économiques.