A l’Union, les discussions sur les prolongations et les transferts sont gelées durant les playoffs

L’Union est concentrée sur son sujet, elle qui sait qu’elle peut réaliser quelque chose de très grand dans les prochaines semaines. Pour cette raison, la direction a décidé de geler, jusqu’à la fin des playoffs, toutes les discussions avec les membres du staff et les joueurs concernant les prolongations de contrats ou les transferts. « C’est un accord qu’on a entre nous car on veut bien terminer la saison et ne pas commencer à penser au futur », a expliqué le coach des Saint-Gillois, Felice Mazzù. « On est dans un projet extraordinaire et des petits détails comme ceux-là n’ont pas leur place pour le moment. Tout le monde est dans une situation qu’il ne revivra peut-être plus jamais dans sa carrière et on doit maintenant se concentrer uniquement sur l’Union. C’est ça le plus important. »

Le principal pour les Unionistes, dans l’immédiat, c’est donc ce match face à l’Antwerp. « On ne pense pas à notre double affrontement face à Bruges. Car on sait qu’avec un bon résultat contre les Anversois, on aura pratiquement nos deux pieds en Europa League. Pour cela, ce match est plus important que tous les autres. » En effet, une victoire au Bosuil permettrait aux Jaune et Bleu d’être pratiquement certains de terminer dans le top 2. Pour rappel, la deuxième place est synonyme de troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Et en cas de défaite à ce niveau ou en barrage, le second placé serait automatiquement reversé en poules de l’Europa League. « Mais j’ai trouvé que l’Antwerp a été bon contre Bruges », se méfie Felice Mazzù. « Ils ont pris un but par manque de chance et auraient clairement pu revenir avec un autre résultat. Cela veut dire que l’Antwerp reste concerné. De plus, c’est un des plus gros budgets de la D1. Je l’ai déjà dit mais le seul budget de Nainggolan équivaut à celui de mon groupe... »