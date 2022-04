Anthony Delon: «Mon père est en train de faire la paix avec lui-même et avec ses parents»

A 57 ans, le fils aîné d’Alain Delon raconte comment il a fait le deuil du père idéal et a pardonné malgré les manques, les coups, l’abandon. Dans son autobiographie « Entre chien et loup », il évoque son enfance, ses piliers, le clan Delon. C’est cash, sincère, émouvant.

Rendez-vous au café Les Deux Magots au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Anthony Delon connaît les lieux. Il a vécu dans ce quartier, en est parti, y est revenu. Comme un retour aux racines. C’est dans cet endroit que son parrain tant aimé, le producteur Georges Beaume, qui vivait Quai Malaquay, l’emmenait le dimanche matin prendre son petit-déjeuner, à la table excentrée près des escaliers et qui a disparu depuis le covid. On s’attable devant deux Vittel tempérés pour parler de son livre Entre chien et loup né de la volonté de couler dans le marbre les êtres aimés qu’il a vu tout à coup disparaître comme sa mère, son parrain, Mireille Darc et Loulou, sa nounou. C’est devenu une autobiographie où il raconte son enfance, ses parents célèbres, ses piliers, ses dérives, la drogue, les armes, la prison, sa résilience, le clan Delon. Anthony Delon, 57 ans, retire du verre sans glaçon sa rondelle de citron. Le chef de rang vient le saluer. Le fils aîné du Samouraï est chez lui.