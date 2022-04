Le débat Diables rouges: Arthur Theate est-il le futur patron de la défense belge? (vidéo)

Dans notre talk foot, en collaboration avec VOO Sport et RTL Sport, Jean-François Remy, Christine Schréder et Philippe Dewitte ont participé au « débat » sur le thème : « Arthur Theate est-il taillé pour devenir le patron de la défense belge ? »

Ces derniers jours, il a été énormément question de Kevin De Bruyne, une nouvelle fois brillant avec Manchester City en Ligue des champions. Il n’est toutefois pas le seul Diable rouge à se distinguer. Nettement moins célèbre, le jeune défenseur de Bologne, Arthur Theate (22 ans le 25 mai prochain), est en train de se faire un nom en Série A.

Ce mercredi, il a une nouvelle fois été à la hauteur de l’événement face à l’Inter Milan. Il avait également été autoritaire et étincelant face à la Juventus. Pas étonnant d’entendre que le Milan AC et la Juve seraient sur les rangs pour l’engager cet été. On parle même d’un montant de… 25 millions d’euros.