Procès «Paris Bis»: quatre ans de réclusion requis contre le logeur d’Abdeslam

Aberkane avait très vite été surveillé après les attentats. Proche de Salah Abdeslam, mais aussi de Mohamed Abrini, avec qui il échangeait très régulièrement. Son logement de Molenbeek est mis sous surveillance électronique, les téléphones de la famille sur écoute. Après coup, les enquêteurs découvriront donc les images d’Abdeslam et Ayari frapper à la porte pour demander le numéro d’Abid Aberkane, se présentant comme des collègues de travail. A 21h05 ce soir-là, Abdeslam a enfin obtenu le numéro de téléphone, il le compose avec une carte SIM tout juste enclenchée : « Gros, quand est-ce que tu auras fini le travail ? » « C’est qui ? C’est Amine ? », demande Aberkane. « Oui », répond Salah.

Aberkane va ensuite cacher les deux fugitifs dans la cave du bâtiment de sa mère, rue des Quatre-Vents. Il va les loger mais aussi les nourrir et les vêtir à ses frais. Surtout, il passera des nuits entières dans cette cave avec les deux terroristes en fuite. Une fois dix heures, puis 6 et 7 heures. Ils y parlaient de « religion », dira-t-il. Finalement, le 18 mars, la police procédera à l’arrestation de tout le monde.

« Banalisation du mal »

Comme Abid Aberkane l’a reconnu lui-même lors de son interrogatoire, il demandera à l’époque pourquoi Salah Abdeslam ne s’est pas retourné vers Mohamed Abrini – toujours en fuite – pour se cacher. Réponse : Abrini « est caché dans un autre groupe, je ne sais pas où il est ». Nous sommes une petite semaine avant les attentats de Bruxelles. Pour la magistrate fédérale, c’est la preuve qu’Aberkane était « complètement acquis à la cause de Daesh » : « Non seulement on cache son cousin Abdeslam, mais on cache aussi son complice qu’on ne connaît pas (Sofien Ayari) – dont on sait qu’ils sortent d’une fusillade très violente – et, en plus, on ne fait rien de l’information selon laquelle Mohamed Abrini est toujours à Bruxelles et au sein d’un groupe terroriste qui pourrait commettre d’autres attentats ! »

Comme pour d’autres prévenus, la magistrate a paraphrasé Hannah Arendt : « C’était la “banalisation du mal”, cela ressort de tout le dossier. Ils ont tous permis aux auteurs des attentats de se sentir en confiance, de les conforter dans leur idéologie, d’agir en temps utile, de les soutenir, de les cacher… »