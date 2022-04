Le Standard domine Roda 5-2 en match amical (vidéos)

Une semaine après avoir dominé Virton (2-0), le Standard l’a emporté 5-2 en match amical face à Roda, vendredi en début d’après-midi à l’Académie. Privée de nombreux titulaires, blessés ou laissés au repos (Henkinet, Raskin, Laifis, Dewaele, Dussenne, Carcela, Emond, Raskin, Bokadi, Dragus), l’équipe liégeoise, avec une défense centrale inédite composée de Van Damme et Sissako, a rapidement fait la différence par Mathieu Cafaro, sur coup franc (3e), avant de doubler la mise par Selim Amallah, juste avant le premier quart d’heure de jeu, sur un envoi qui semblait anodin.

Le Standard loupa ensuite trop d’occasions et la très jeune formation néerlandaise (ce sont des joueurs nés entre 2001 et 2004 qu’elle alignait) en profita pour faire mouche sur sa première véritable incursion, via Gout, même si Arnaud Bodart avait eu un arrêt déterminant à 1-0. Le capitaine des Rouches en eut un autre à 2-1, juste avant que Gout ne trouve une deuxième fois l’ouverture alors que le Standard venait de faire monter au jeu de très jeunes éléments, comme Amine Benfriha (17), Ryan Berberi (18 ans), Noah Mawete (16) et Thiago Paolo Da Silva (17). Mais les Rouches trouvèrent les ressources pour repartir de l’avant et de se ménager à nouveau, en deux minutes de temps, une avance de deux buts grâce à des réalisations de Pavlovic et Benfriha. Lequel allait encore signer le but du 5-2 en toute fin de match.