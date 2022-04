Commission de remboursement des médicaments: où les experts peuvent se prononcer sur tout… sauf leur domaine d’expertise

Un médecin se prononçant sur le remboursement de médicaments – sachant les enjeux économiques et industriels découlant de ces décisions – devrait-il avoir des liens financiers avec des firmes pharmaceutiques ? Il le peut en tout cas. Sur les 60 membres titulaires ou suppléants de la commission de remboursement des médicaments (CRM), 28 exercent une activité médicale (médecin, pharmacien, infirmier). Parmi eux, 14 sont référencés dans la base de données betransparent pour des montants perçus ces quatre dernières années allant de 750 à 133.079 euros. Un coup d’œil à des déclarations d’intérêts publiées par ailleurs – l’Inami ne rend pas publiques celles de ses experts – permet de voir qu’un des médecins représentant un hôpital déclare avoir des intérêts financiers dans quatre entreprises pharma, et non des moindres, « pour moins de 50.000 euros » (sans qu’il soit très clair s’il s’agit du montant cumulé ou pour chaque investissement).