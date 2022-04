Recycler de vieux appareils électr(on)iques ? Le bon geste… aussi au travail

Et si le bureau devenait un point de collecte pour les appareils inutilisés ou en fin de vie ? C’est désormais possible grâce au service gratuit de Recupel, leader mondial de la collecte et du recyclage des appareils électroniques et électriques mis au rebut. Simple et gratuit pour les organisations, voici comment ça marche…

Recupel Pick-up, un nom qui en dit long sur ce service gratuit. Le principe est limpide… Toute organisation, quel que soit son secteur ou sa taille, mais aussi les écoles, les hôpitaux ou toute autre organisation, peut demander le ramassage gratuit de ses vieux ordinateurs, écrans, frigos ou autres appareils électr(on)iques. Recupel se charge alors de venir récupérer les appareils que vous n’utilisez plus, afin de leur donner une seconde vie ou les recycler « comme il faut » !

Il suffit d’un « bon geste »

Combien de claviers, lave-vaisselles, projecteurs, bouilloires, machines à café ou écrans « dorment » dans les placards et les caves, alors que certains fonctionnent encore ? Un bon paquet, que ce soit dans les armoires du bureau ou celles de la maison. Une étude de Recupel montre que plus de 50 millions de ces appareils traînent dans nos foyers ! Et dans votre organisation, combien en avez-vous ? Dépassés, moins performants, inutilisés, en fin de vie ou simplement remplacés, une chose est certaine, ces objets prennent la poussière et finiront peut-être dans la mauvaise poubelle, voire dans des décharges illégales en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie… Voilà pourquoi le service Recupel Pick-up a tout son sens, puisqu’en seulement quelques étapes et sans effort, votre organisation peut faire collecter ces équipements.

La seconde vie des appareils électr(on)iques

Une fois collectés gratuitement par Recupel, vos vieux équipements poursuivent leur chemin dans le « bon » circuit. Ces appareils ont alors droit à une nouvelle vie, en fonction de leur état. Recupel s’assure qu’un transformateur spécialisé les recycle ou les prépare en vue de leur réutilisation. C’est-à-dire ? S’ils sont défectueux ou cassés, certaines matières premières sont prélevées pour être réemployées. Une contribution pour moins puiser dans les réserves naturelles. Encore en bon état ? Les appareils sont vérifiés, réparés et remis en vente dans un magasin de seconde main, et trouver un jour un nouveau propriétaire.

Des avantages pour votre entreprise

Recupel Pick-up est un service simple, accessible à toutes les organisations et qui offre une totale tranquillité d’esprit, puisque vous ne devez pratiquement rien faire. En plus, c’est gratuit… Vous avez ainsi la garantie, quelle que soit la destination de vos vieux appareils, qu’ils seront collectés, triés et traités correctement, dans les règles de l’art et de la loi ! Mieux, tout ce travail minutieux est réalisé en Belgique, ce qui favorise l’emploi local. Enfin, votre entreprise contribue aux efforts environnementaux, un engagement pour la planète, bénéfique pour votre « marque employeur » et la satisfaction de vos employés.

Faites un grand nettoyage pour vider vos armoires, vos caves ou vos bureaux, et demandez un « Pick-up » de vos appareils électr(on)iques inutilisés. Bon pour votre organisation, votre porte-monnaie et la planète !