La famille de Sanda Dia stoppe la procédure en correctionnelle et porte l’affaire devant la cour d’appel

Les avocats de la famille de Sanda Dia, Mes Sven Mary et Nathalie Buisseret, ont stoppé la procédure judiciaire en correctionnelle dans le procès Reuzegom et engagé une autre devant la cour d’appel, affirment divers médias vendredi. L’information a été confirmée à l’agence Belga.

La raison en est la remarque faite par le président du tribunal lundi, après le réquisitoire du ministère public, dans laquelle il a prétendu n’être autorisé qu’à juger les faits de Vorselaar (le baptême en lui-même) et non la vente de roses, la consommation excessive d’alcool et les événements qui se sont déroulés sur le parking de Louvain.