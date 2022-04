Le Léopold écarté des playoffs: l’image du hockey belge écornée

C’est un véritable séisme qui anime le monde du hockey belge depuis jeudi soir et le jugement rendu par le Comité de contrôle de la Fédération belge (ARBH) dans l’affaire Monja-Albertario, qui a condamné le club du Léopold à un forfait pour toutes les rencontres disputées par les deux joueurs argentins lors du premier tour de la compétition de Division d’honneur. Une décision qui prive le club ucclois de playoffs chez les messieurs (et l’oblige à disputer les barrages) et qui propulse son équipe dames en Division 1. Un dossier complexe et technique, mais une décision juste et intelligente pour la poursuite du développement de la discipline dans notre pays. Cet arrêt offre également une jurisprudence qui empêchera certains de continuer à jouer avec le feu en profitant de certaines zones grises dans les règlements.