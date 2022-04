Immobilier: les communes où les prix ont le moins flambé ? (infographies)

La Région de Bruxelles-Capitale est la plus chère pour tous les types de logements, a indiqué Statbel ce 26 avril. L’Office belge de statistique a publié dans un rapport les chiffres belges de l’immobilier pour le quatrième trimestre 2021, sur la base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances.

D’après Statbel, en un an, les appartements bruxellois sont devenus 12.000 euros plus chers. Le prix médian est désormais de 240.000 euros, soit une hausse de prix de 5,3 %. Entre le quatrième trimestre de 2011 et le quatrième trimestre de 2021, le prix médian des appartements a augmenté dans toutes les communes bruxelloises. Cependant, il faut noter que l’augmentation des prix dans certaines communes reste à relativiser.