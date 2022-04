Faut-il tondre sa pelouse en mai? Osez plutôt un zeste de punk dans votre jardin

C’est encore un peu ancré dans la tête de celui ou celle qui jouit d’un jardin : il faut que ce soit « propre ». Entendez, pelouse au carré, vert pétant, pas un brin qui dépasse, pas une « mauvaise » herbe, parterres au cordeau, plantés de variétés horticoles les plus exotiques possible. Rien ne traîne, rien ne passe, rien ne bouge. Eventuellement, en guise de bonne conscience, un hôtel à insectes et une mangeoire pour les oiseaux…

Mais si ça fait chic (?) et ça impressionne (?) le voisin, c’est la biodiversité qui sort perdante de l’exercice. Elle aime la spontanéité et la diversité. Beaucoup d’interventions humaines la contrarient. Le message qu’elle nous adresse est d’oser lâcher prise. Et de combattre quelques idées reçues qui ont la vie dure.