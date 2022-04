«Honteux», «un bon accord»…: réactions diverses après la décision politique sur les numéros Inami et les études de médecine

Ce vendredi, gouvernements fédéral et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont parvenus à se mettre d’accord sur la planification de l’offre médicale.

La mise en place d’un concours à l’entrée des études en médecine et l’accord intervenu entre le gouvernement fédéral et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur les numéros Inami ne ravit pas le moins du monde le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (Cium). La limitation de l’offre médicale est jugée « honteuse » et « ridicule » par le président du Cium, Basil Sellam, qui a réagi vendredi auprès de Belga.

Le dossier des numéros Inami suscite des tensions entre les différents niveaux de pouvoir depuis 25 ans. Ce vendredi, gouvernements fédéral et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont parvenus à se mettre d’accord sur la planification de l’offre médicale.