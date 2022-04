Des sommets de Gazprom à l’armée ukrainienne: «C’est ma façon de me laver de ma honte»

Igor Volobuev a décidé de « se laver » de son passé russe en rejoignant les forces de défense territoriale ukrainiennes. Après avoir passé plus de vingt ans dans les rangs du géant gazier russe Gazprom, jusqu’à devenir le vice-président en charge des relations publiques de sa filiale bancaire Gazprombank, ce cadre supérieur, né et élevé à Okhtyrka, dans l’oblast (région) de Soumy, au nord-est de l’Ukraine, ne pouvait plus se contenter d’observer de l’extérieur ce que la Russie faisait subir à sa patrie. « Mon retour est un “mea culpa” », a déclaré l’ancien manager dans le cadre de deux interviews accordées au site russe indépendant Insider.ru et au média ukrainien Liga.net.