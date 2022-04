Barrages: Seraing et le RWDM connaissent leurs classiques

Les réactions à l’issue du match-aller des barrages D1A/D1B au stade Machtens étaient sans doute les plus appropriées : malgré la défaite et au regard des occasions, le RWDM est toujours dans la course ; Seraing ne se projette pas encore en D1A la saison prochaine, estimant être seulement à la mi-temps du match pour reprendre les termes du coach Jean-Louis Garcia. La plongée dans les archives à la recherche de quelques exemples récents justifie l’humilité sérésienne et l’optimisme bruxellois.