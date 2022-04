Dans les grands rendez-vous, Georges Mikautadze redevient Georginho

L’heure est venue pour le RFC Seraing de prouver qu’il a bien sa place en D1A. Les Sérésiens ont toutes les cartes en main. Ils vont évoluer devant un stade du Pairay plein à craquer, dans une ambiance de feu, et avec un Georges Mikautadze qui a retrouvé le chemin des filets. C’est lui qui a permis aux siens d’aborder ce retour des barrages avec une avance d’un but. À l’aller, il fut une nouvelle fois de tous les bons coups. De nombreuses courses vers l’avant, un pressing de tous les instants, des occasions et un but. Le talentueux attaquant est monté en puissance ces dernières semaines et se montre sous son meilleur jour, au moment le plus opportun. Un retour en forme qui n’était pourtant pas acquis. Il a éprouvé pas mal de difficultés cette saison. Sa confiance fut ébranlée, même si l’intéressé n’a cessé de répéter qu’il gardait le moral suite à ses nombreux buts marqués… à l’entraînement. En compétition, la donne était autre. Du 4 décembre au 1er avril, ses statistiques n’affichaient aucun but de plein jeu.