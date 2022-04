La grande résilience du cinéma belge: une hausse de 45% de fréquentation

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie mondiale. Mais le Centre du cinéma et de l’audiovisuel reste le partenaire privilégié des films belges francophones, a attribué 10,22 millions d’euros et aidé 27 longs-métrages de fiction en production. Et la fréquentation en salle des films belges francophones soutenus par le CCA a augmenté de 45 %.

En ce moment, tous les regards sont tournés vers le 75e Festival de Cannes qui va accueillir quatre cinéastes belges (Luc et Jean-Pierre Dardenne, Lukas Dhont, Felix Van Groeningen) dans sa compétition. Un événement historique qui pourrait faire penser que le covid n’a rien entravé, que le monde tourne rond. Bien sûr, rien n’est rose et le monde ne tourne pas rond. Après 172 jours de privation de cinéma et lieux culturels en 2020, la pandémie a encore imposé une fermeture durant 160 jours en 2021. Malgré cela, la fréquentation en salles des films soutenus par le Centre du cinéma est en hausse par rapport à l’an dernier. De 45 % en Belgique pour les films d’initiative belge francophone avec dans le top 3 Un monde, de Laura Wandel, Les intranquilles, de Joachim Lafosse, et Space boy, d’Olivier Pairoux. De 30 % en France avec, dans le top 3, Des hommes de Lucas Belvaux, Les intranquilles de Joachim Lafosse, Le calendrier de Patrick Ridremont.