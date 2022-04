Real Madrid: la manita de Don Carlo

Mardi dernier, plutôt que de disserter sur l’entraîneur du Real Madrid, sorti vivant de l’Etihad Stadium (défaite 4-3), Movistar+, détenteur des droits de la Ligue des champions pour l’Espagne, a diffusé une courte vidéo, muette. Celle-ci montrait Ancelotti et Isco discuter avant de s’embarquer pour le match du week-end précédent vers Pampelune. Aucun indice sur le contenu de leur conversation, mais, dans leur regard, on percevait la chaleur et le plaisir qui se dégageaient de leur entrevue. Or le milieu offensif andalou n’est pas à proprement parler un titulaire. Son temps de jeu total renseigne à peine 358 minutes ; en fin de contrat, son avenir s’annonce même loin de Madrid.