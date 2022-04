Open Pharma: comment les médecins vivent leur relation avec l’industrie pharmaceutique

Nonante et un millions d’euros, c’est la somme que les firmes pharmaceutiques et fabricants d’implants déclarent avoir versée au personnel des soins de santé, entre 2017 et 2020, en frais de consultance, frais de logement et de voyage, inscription à des colloques, etc. Un financement stable qui s’établit autour de 26 millions d’euros par an, avec une forte chute, due à la crise du coronavirus, en 2020 (11,5 millions). Près de 26.000 personnes sont concernées, des médecins principalement, mais aussi des dentistes, des infirmiers ou des directeurs d’hôpitaux. A noter que ces chiffres et montants sont certainement en deçà de la réalité, la faute aux nombreuses failles du registre betransparent – le fait que plus de 2.000 médecins perçoivent des fonds au nom de leur société et non en leur nom propre, par exemple.