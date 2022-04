Terrasse: quel budget pour ces mètres carrés devenus incontournables?

Quelques rayons de soleil et on ne résiste pas à y mettre les pieds. Depuis le confinement, la terrasse est devenue un incontournable des habitations. Entre deux coups de fil, dans les entreprises spécialisées, on acquiesce. « Ça n’arrête pas ! Pour tous types de projets », constate Fabrice Degreef, un responsable de l’entreprise bruxelloise To Be Tree. « On a eu beaucoup de demandes pendant le confinement, mais on en a toujours. D’ailleurs, on est booké jusqu’à l’année prochaine », appuie Miguel Vieira, le patron de la PME liégeoise Abords & Bois. Quelques mètres carrés de détente qui ne sont toutefois pas donnés. L’investissement représente rapidement plusieurs milliers d’euros.

Accueillir le nouvel espace