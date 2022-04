Les salles de cinéma en mal de spectateurs

Plus de 37 millions d’entrées en moins par rapport à 2019, soit une baisse de 37,5 % : d’après les estimations du CNC (Centre national du cinéma), la fréquentation des salles de cinéma françaises en ce début 2022 est en berne. Le mois de mars n’enregistre ainsi que 13,19 millions d’entrées, soit le pire mois de mars depuis 1999 (si on exclut évidemment 2020). Et une chute d’affluence de 29,7 % par rapport à 2019 à cette même période.