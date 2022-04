Tour de Romandie: Patrick Bevin remporte la 3e étape, Dennis toujours leader

Le Néo-Zélandais s’est imposé devant Hayter et Dennis.

Patrick Bevin (Israel-Premier Tech) a remporté la 3e étape du Tour de Romandie (WorldTour), disputée vendredi en Suisse. Après 1979 mètres de dénivelé positif, six ascensions et 165,1 kilomètres autour de Valbraye, le Néo-Zélandais s’est imposé au sprint devant le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) et le leader du général, l’Australien Rohan Dennis (Jumbo-Visma). Quinten Hermans (Intermarché Wanty Gobert) a pris la 5e place.

Un trio de fuyards a longtemps animé la journée mais les Français Nans Peters (AG2R La Mondiale) et Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl), accompagnés du Letton Krists Neilands (Israel Premier Tech), ont finalement dû s’avouer vaincus à 19 bornes du but, dans les pentes de l’avant-dernière difficulté de la journée.