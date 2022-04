Binian Girmay: le retour du héros

Il est assurément l’une des révélations du printemps cycliste. À seulement vingt-deux ans, Biniam Girmay a vu son statut évoluer tout comme sa notoriété, grâce à des résultats éblouissants et, il faut l’avouer, plutôt inattendus. Passé professionnel en 2019, c’est au cours de cette saison que le jeune talent a explosé aux yeux du monde entier. Trois Top 10 à Paris-Nice, douzième de Milan-San Remo, cinquième du GP E3, c’est à Gand-Wevelgem qu’il a changé de dimension, le 27 mars dernier, en remportant l’une des plus belles classiques du calendrier. Une course qui l’a fait entrer dans l’histoire comme le premier cycliste africain à s’offrir une victoire sur le circuit World Tour. Véritable phénomène pour toute l’Afrique, les images de son retour à Asmara, en Erythrée, avaient fait le tour de la planète cycliste. Accueilli comme une star, il se dit porteur d’une mission importante. « Cela va changer des choses pour moi, pour nous, pour notre billant avenir, pour tous les coureurs africains.