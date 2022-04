Vincent Kompany: «On doit parler sur le terrain»

Dominé dans le derby bruxellois disputé sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise quelques jours après un revers en finale de la Coupe de Belgique, Anderlecht doit une revanche à ses supporters et son… entraîneur. « J’ai été très fâché sur mes joueurs », avoue Vincent Kompany. « Mon message a été très clair durant la semaine : à l’Union, on n’a tout simplement pas été au niveau d’une équipe de Playoffs 1. J’attends une réaction de mes joueurs. Ils savent qu’ils doivent faire mieux durant les prochains matches. En se servant de cette défaite pour la prochaine rencontre. Ces moments-là peuvent aider à rapprocher le groupe et à créer une culture commune. Finalement, cette défaite arrive au premier match des playoffs et ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose pour nous. »