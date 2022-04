Les frères Jullien, un double vaccin contre la morosité

Changement de saison. Petit coup de fatigue. Moral dans les chaussettes. Mieux que la vitamine C, mieux que la cure de magnésium : les frères Jullien.

Jean (le grand), né à Nantes en 1983, est peintre, graphiste, illustrateur. Pour faire simple. La première monographie consacrée à son œuvre vient de sortir chez Phaidon et elle est dense, riche et épaisse comme un kouign-amann qui aurait trop monté. Tout y est : ses illustrations pour The New York Times, The New Yorker, The Guardian, National Geographic, Vogue, Le Centre Pompidou, Le Coq Sportif, Champion, Petit Bateau, ses livres et toutes les versions déclinées de ses dessins aimés par 1,2 million d’abonné.e.s sur Instagram…