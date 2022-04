Edward Still: «Mettre la pression sur les autres»

Battu après avoir livré un très bon match à Malines, le Sporting de Charleroi veut profiter d’avoir gardé son sort entre les mains dans les Europe Playoffs pour « mettre la pression sur les autres ». Conscients des manquements qui ont provoqué leur défaite, les Zèbres savent aussi qu’ils n’ont pas déjoué à Malines. « C’était une de nos meilleures prestations des dernières semaines. On s’était créé beaucoup d’occasions franches, plus que face à Zulte, mais on avait alors été super efficace », pointait Edward Still, ce vendredi. « Il faut retrouver un peu de calme, de sérénité et de vitesse dans le dernier tiers, mais il y a une grosse envie dans le groupe. »