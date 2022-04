Bart Nieuwkoop: «On ne pense qu’à l’Antwerp, pas à Bruges»

Sur papier, la donne est simple : si l’Union empoche la totalité des points lors de ses trois prochaines sorties, elle sera titrée, 88 ans après ! Un sacre qui pourrait dès lors tomber d’ici dix jours à peine, lors du déplacement en Venise du Nord le 8 mai. Mais dans les rangs saint-gillois, on tempère directement les ardeurs. « On ne regarde pas les choses comme ça », coupe Bart Nieuwkoop, l’ailier droit de cette équipe unioniste. « On se concentre uniquement sur ce match face à l’Antwerp. Personne dans le vestiaire n’est déjà tourné vers les affrontements face à Bruges. Car chaque match est tellement important durant ces playoffs… »