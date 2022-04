Une Europe plus verte

Le changement climatique et l’environnement ont inspiré les citoyens : 57 mesures au total. On y retrouve une volonté nette de promouvoir une agriculture et une pêche plus respectueuses de l’environnement : moins d’engrais et de pesticides, davantage de bio et de fermes verticales… La biodiversité occupe une bonne place : développement de zones sanctuaires, lutte contre la pollution, protection des insectes, particulièrement les pollinisateurs, préservation des sources, rivières et océans.

Au rayon mobilité : développement de l’offre de transport public, en particulier dans les régions rurales et insulaires, investissement dans des trains à grande vitesse et de nuit, soutien aux véhicules électriques, amélioration des infrastructures cyclistes…